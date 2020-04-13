Салехард, , 04:24 — REGNUM В Салехарде на контейнерной площадке обнаружено тело задушенной проволокой собаки. Жители столицы ЯНАО требуют найти и наказать живодёра, сообщает портал N24.ru.

Социальные сети Ямала полны гнева. Труп жестоко убитой собаки нашли в Салехарде возле дома № 59 по улице Зои Космодемьянской.

Помимо обращения в полицию, жильцы дома собираются провести собственное расследование. Они намереваются выявить живодёра по камерам наружного наблюдения, расположенных недалеко от их дома.