Москва, , 02:58 — REGNUM Иран готов вновь рассмотреть возможность передаче «чёрных ящиков» сбитого в небе Тегерана Boeing 737−800. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, предает «Известия».

В ответ на вопрос издания о том, когда завершится возврат Украине самописцев дипломат ответил, что Иран вскоре вернется к этому процессу.

«Как было объявлено ещё в марте… процесс расшифровки «чёрного ящика» был остановлен из-за распространения коронавируса. Однако мы готовы возобновить обсуждение этих вопросов», — ответил он.

Как сообщало 30 марта ИА REGNUM, в Иране приостановили расшифровку самописцев сбитого украинского самолёта Boeing 737−800 из-за эпидемии COVID-19.

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