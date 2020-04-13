Южно-Сахалинск, , 02:49 — REGNUM Два землетрясения магнитудой до 4,2 были зафиксированы у берегов Курильских островов, сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентры сейсмособытий находились в 120 километрах к востоку от Южно-Курильска. Магнитуда первого землетрясения была 4,1, второго — 4,2. Отмечается, что жители села Малокурильского на острове Шикотан ощутили подземные толчки интенсивностью в три балла. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Тихом океане в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлялась угроза цунами, проводилась эвакуация жителей острова Парамушир. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения не было.

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