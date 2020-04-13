Москва, , 02:34 — REGNUM В стране достаточно донорской крови и её компонентов, для обеспечения всех заявок на переливания крови. Об этом информирует министерство здравоохранение России.

«В настоящее время в российских медицинских организациях и на станциях переливания имеется запас донорской крови и её компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность», — сообщает пресс-службы ведомства.

По информации федерального мониторинга, все заявки медучреждений на переливание крови реализуются в полном объеме.

Как сообщало 11 апреля ИА REGNUM, по данным, Минздрава жители страны не до конца осознают опасность заражения коронавирусом.

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