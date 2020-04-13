Батон-Руж, США, , 02:10 — REGNUM Убытки от торнадо, обрушившегося на южные штаты США, подсчитывают в Луизиане. Стихия разрушила дома и расшвыряла самолеты в аэропорту Монро, сообщает 12 апреля CBN News.

Жители города Монро выкладывают в Twitter фотосвидетельства масштабных разрушений. Торнадо разметал около 20 домостроений и посрывал крыши со зданий. Поваленные деревья и опоры линий электропередач стали причиной транспортного коллапса в городе.

В региональном аэропорту Монро стихией перевернуло находившиеся там самолеты.

Синоптики предупредили о сохранении опасных погодных условий в течение ближайшей ночи.