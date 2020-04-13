Москва, 13 апреля 2020, 01:05 — REGNUM На следующей неделе станет видно, достигла ли Россия пика заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова на программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Сообщается, что глава государства Владимир Путин одобрил предварительный срок окончания нерабочего периода до 30 апреля. По её словам, это было необходимо, чтобы миновало два цикла по 14 дней.
При этом она добавила, что только в конце месяца можно будет оценить эффективность «социального разобщения».
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