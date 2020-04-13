Москва, , 01:05 — REGNUM На следующей неделе станет видно, достигла ли Россия пика заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова на программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Сообщается, что глава государства Владимир Путин одобрил предварительный срок окончания нерабочего периода до 30 апреля. По её словам, это было необходимо, чтобы миновало два цикла по 14 дней.

«Почему я говорю об этих днях, 14−16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки (на плато заболеваемости), или мы будем еще какое-то время подрастать», — сказала вице-премьер.

При этом она добавила, что только в конце месяца можно будет оценить эффективность «социального разобщения».

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