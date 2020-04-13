Дубовский район, , 00:42 — REGNUM В Дубовском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 20:50 мск 12 апреля на хуторе Ериковский. В переулке Школьный автомобиль ВАЗ-2108 съехал с дороги и опрокинулся. Предварительно установлено, что водитель не имел водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения. В результате ДТП травмы получили четверо: водитель и трое пассажиров, в том числе девушка 2004 года рождения.

По данному факту организована проверка.