Мурманск, , 00:16 — REGNUM В Мурманске из-за пожара в девятиэтажном многоквартирном жилом доме эвакуировали 25 человек. Об этом 12 апреля сообщили в главном управлении МЧС по Мурманской области.

Отмечается, что на данный момент горят балконы с шестого по девятый этаж. Тушением возгорания занимаются три пожарных отделения.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в частном доме в Самаре произошел пожар, в тушении которого были задействованы 86 огнеборцев.

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