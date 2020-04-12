Берлин, , 22:56 — REGNUM Сотрудники полиции получили ранения в результате нападения на них молодого человека на западе Германии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба федеральной полиции страны.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля в городе Зарлуи, расположенном в федеральной земле Саар. Сотрудники полиции во время рейда обнаружили группу молодых людей, не соблюдавших правила карантина.

Один из полицейских потребовал от молодых людей немедленно покинуть место сбора, но один из них стал вести себя агрессивно и напал на полицейских. Нарушитель успел нанести повреждения сотрудникам полиции, прежде, чем на место ЧП прибыло подкрепление.

Из-за полученных травм пострадавшим сотрудникам пришлось прервать несение службы в этот день. Нападавший оказал сопротивление и прибывшим на помощь своим сослуживцам полицейским, но в итоге, полиции удалось его задержать. Нарушителю предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на сотрудника полиции в США, видеозапись которого была выложена в интернет.

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