Москва, , 21:28 — REGNUM Информацию о стрельбе в коммунальной квартире проверят следователи в городе Москве. Об этом 12 апреля сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как пояснила Иванова, следователи начали доследственную проверку информации, изложенной рядом СМИ о стрельбе, устроенной мужчиной в одной из коммунальных квартир на юго-западе Москвы.

По предварительным данным, в квартире произошёл конфликт на бытовой почве между жителями. Причиной конфликта стал спор из-за прав собственности на жильё.

В настоящее время следователи проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех фактов, указанных в поступившей информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире сдался сотрудникам полиции после долгих уговоров.

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