Москва, 12 апреля 2020, 20:26 — REGNUM Мужчина, открывший стрельбу в квартире на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам полиции. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Информация о стрельбе в одной из квартир жилого дома на Воронцовских прудах поступила в службу «02» вечером 12 апреля. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между жильцами коммунальной квартиры произошёл бытовой конфликт.
Один из участников конфликта заперся в комнате и на уговоры выйти произвёл несколько выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья, через дверь. Сотрудники полиции предприняли необходимые меры безопасности и продолжили переговоры со стрелявшим.
После длительных уговоров сотрудники полиции убедили мужчину открыть дверь и сдать оружие. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, обстрелявшем сотрудников полиции, приехавших на вызов в квартиру на юго-западе Москвы.
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