Москва, , 20:00 — REGNUM Стрельбу по сотрудникам полиции открыл неизвестный мужчина в квартире на Воронцовских прудах на юго-западе Москвы. Об этом 12 апреля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли по вызову в связи с возникшим бытовым конфликтом среди жильцов коммунальной квартиры в жилом доме на Воронцовских прудах. Один из жильцов закрылся в комнате и начал стрельбу через дверь в сотрудников полиции, пытавшихся с ним поговорить.

Личность нападавшего и обстоятельства ЧП уточняются. В настоящее время полицейские при поддержке жильцов квартиры пытаются уговорить вооружённого мужчину выйти и сдаться. Информация о пострадавших не сообщается.

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