Пуэнт-Нуар , , 19:50 — REGNUM Выстрелы прогремели в аэропорту города Пуэнт-Нуар в Республике Конго 12 апреля, сообщает Agence France Presse.

Огонь был открыт по пассажирскому авиалайнеру компании Air France на стоянке в воздушной гавани. В ходе изучения места ЧП обнаружены следы пуль на фюзеляже.

Уточняется, что на самолёте A330 граждане Франции должны были покинуть африканскую страну, чтобы лететь домой. Во время нападения на самолёт в нём никого не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вывоз граждан Франции осуществляется с африканского континента в связи с пандемией, поскольку самостоятельно они отправиться на родину не могут из-за закрытых границ.

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