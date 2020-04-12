Грозный, , 22:12 — REGNUM В Чечне за минувшие сутки скончались еще два человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, общее число зарегистрированных летальных исходов пациентов с коронавирусом достигло пяти. Об этом 12 апреля сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в эфире ЧГТРК «Грозный».

"К сожалению, приходится констатировать, что летальный исход у пяти человек», — проинформировал жителей Сулейманов.

По его словам, у всех скончавшихся пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Чечне было зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 15 человек полностью излечились от инфекции. Ранее сообщалось о смерти двух пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, это мужчина 1938 и женщина 1968 годов рождения.

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