Ярославль, , 16:35 — REGNUM Губернатор Ярославской области прокомментировал рост в регионе числа больных с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети Дмитрия Миронова. Глава региона высказался о крайностях в борьбе с COVID-19. Дмитрий Миронов считает, что полный карантин Ярославской области не нужен.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Читаю комментарии. Реакция на распространение коронавируса — крайне противоположная. Кто-то, узнав о новых заболевших, просит закрыть регион, изолироваться полностью, а кто-то считает, что не стоит из-за небольшого количества больных останавливать жизнь. Сегодня мы оказались перед дилеммой — как сберечь здоровье и жизни людей и при этом не разрушить экономику. Если прекратить производственные процессы, региону будет сложно выполнить социальные обязательства, не говоря уже о проектах развития. Поэтому ищем баланс, «золотую середину», — написал Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 12 апреля в Ярославской области подтверждено еще 14 случаев COVID-19. Губернатор связал подтверждение вируса у нынешних пациентов с предыдущими, ранее выявленными эпизодами. И также заявил об осознании ответственности руководством Ярославской области. ⠀

«Возобновив работу системообразующих предприятий, прекрасно понимали — какую ответственность на себя берём. Прошла их первая рабочая неделя, которая показала, что всплеска заболеваемости не произошло. 14 подтверждённых сегодня случаев — отголоски «завезённых» эпизодов. Ситуация управляемая. Все люди были изолированы при постановке предварительного диагноза. Роспотребнадзор и правоохранительные органы пристально следят за организацией рабочих процессов на предприятиях, и мы готовы в любое время воспользоваться правом остановить работу любой компании, если будут нарушены строгие санитарные нормы, — пояснил ярославский губернатор.

В заключение, вспомнив про вербное воскресенье, Дмитрий Миронов пожелал всем ярославцам «здоровья, терпимости, тепла и света!»

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