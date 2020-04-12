Самара, , 16:05 — REGNUM До 200 раз в сутки приходится выезжать пожарным для тушения сухой травы в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в минувшие сутки огонь уничтожил сухую траву на площади 13,404 Га. За сутки было зарегистрировано 90 случаев возгорания. А с начала года в Самарской области было зафиксировано 748 случаев горения сухой травы на площади более 43,9332 Га.

Спасатели отмечают, что огонь может быстро добираться до строений и жилых домов. Это в свою очередь может повлечь человеческие жертвы и материальный ущерб. Кроме этого, в ветреную и теплую погоду пожары распространяются на большие территории. Поэтому для их тушения привлекаются десятки людей, что влечет за собой большие материальные затраты.

Отмечается, что плодородный слой почвы после пала травы будет восстанавливаться минимум семь лет.

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