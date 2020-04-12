Самара, , 14:57 — REGNUM 86 огнеборцев тушат пожар в частном доме в Самаре. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 12 апреля на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. 8-я Толевая, д. 23.

Прибыв на место пожара спасатели установили, что горит частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составляет сто квадратных метров. Пожарные объявили ранг пожара — Пожар №2.

Сообщается, что для борьбы с огнем по тревоге были подняты 86 человек на 21 единице техники.

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