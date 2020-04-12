Самара, , 14:50 — REGNUM Пожар на открытой площадке начался в Тольятти. Об этом 12 апреля сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о ЧП на ул. Индустриальная, д. 8 поступило на пульт спасателям днем 12 апреля.

Прибыв на место пожара специалисты установили, что горят поддоны на открытой площадке. При этом площадь пожара составляет 500 кв. метров.

Спасатели объявили ранг пожара — Пожар №2. В настоящее время информация уточняется.

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