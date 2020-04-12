Чикаго, США, , 14:49 — REGNUM Мужчина в пригороде Чикаго застрелил жену и затем покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию.

По версии следствия, поступок мужчины связан со страхом перед коронавирусом.

Тела мужа (54 года) и жены (59 лет) были найдены сотрудниками правоохранительных органов. Известно, что женщина жаловалась на затрудненное дыхание и сдала тест на коронавирус, однако до того, как пришли результаты теста, муж убил ее и затем покончил с собой.

Пришедшие результаты были отрицательными.

Напомним, несколькими днями ранее в США медбрат убил свою девушку, уверяя, что она заразила его тем же коронавирусом. В этом случае тесты также были отрицательными у обоих.