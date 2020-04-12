Иркутск, , 14:11 — REGNUM Все шесть пациентов иркутской психиатрической больницы №1, совершившие дерзкий побег сегодняшней ночью, 12 апреля пойманы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, беглецов заметили в районе реки Ушаковки в Иркутске. При виде стражей порядка они попытались скрыться. Чтобы вернуть пациентов в специализированное учреждение, полицейским несколько раз пришлось преодолевать реку вброд.

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону

Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не было должным образом организована охрана. Из видео с камеры наружного наблюдения видно, как молодой человек спокойно подходит к сидящим за столом сотрудникам больницы и захватывает шею женщины, подставив к её горлу предмет, похожий на нож. Второй сотрудник даже не понимает, что происходит, он по-прежнему смотрит в экран своего смартфона, а потом отдает ключи другому подошедшему к столу пациенту. Затем вся компания, вместе со взятой в заложницы женщиной, уходит.

В розыскных мероприятиях принимали участие свыше 100 человек, это сотрудники уголовного розыска, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД, Росгвардия и другие службы. Необходимые следственные действия проводят с задержанными сотрудники СУ СКР по Иркутской области. Мужчине, напавшему на медсестру, теперь грозит статья 206 ч. 2 УК РФ «Захват заложника» (до 20 лет) и статья 119 ч. 1 УК РФ «Угроза убийство» (до двух лет).

Читайте также: Шестеро пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске