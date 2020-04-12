Иркутск, 12 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Все шесть пациентов иркутской психиатрической больницы №1, совершившие дерзкий побег сегодняшней ночью, 12 апреля пойманы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, беглецов заметили в районе реки Ушаковки в Иркутске. При виде стражей порядка они попытались скрыться. Чтобы вернуть пациентов в специализированное учреждение, полицейским несколько раз пришлось преодолевать реку вброд.

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы
ГУ МВД России по региону

Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не было должным образом организована охрана. Из видео с камеры наружного наблюдения видно, как молодой человек спокойно подходит к сидящим за столом сотрудникам больницы и захватывает шею женщины, подставив к её горлу предмет, похожий на нож. Второй сотрудник даже не понимает, что происходит, он по-прежнему смотрит в экран своего смартфона, а потом отдает ключи другому подошедшему к столу пациенту. Затем вся компания, вместе со взятой в заложницы женщиной, уходит.

В розыскных мероприятиях принимали участие свыше 100 человек, это сотрудники уголовного розыска, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД, Росгвардия и другие службы. Необходимые следственные действия проводят с задержанными сотрудники СУ СКР по Иркутской области. Мужчине, напавшему на медсестру, теперь грозит статья 206 ч. 2 УК РФ «Захват заложника» (до 20 лет) и статья 119 ч. 1 УК РФ «Угроза убийство» (до двух лет).

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