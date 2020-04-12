Минск, 12 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Сотрудники государственной автоинспекции Жабинковского районного отдела внутренних дел Белоруссии 12 апреля спасли мужчину, упавшего к колодец. Об этом 12 апреля сообщает на своем telegram-канале пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии.
По его словам, несчастный случай произошел в деревне Чижевщина. Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции во время движения по населенному пункту увидели мужчину, когда он падал в колодец.
О пострадавшем известно, что он не удержался, когда доставал воду из колодца и упал в него. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области Украины сотрудники ГСЧС спасли мужчину, упавшего в колодец.