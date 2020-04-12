Архангельск, , 13:47 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства убийства трех женщин — их тела были обнаружены накануне в квартире одного из домов на улице Гагарина.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, тела женщин со следами насильственной смерти были обнаружены при тушении пожара — возгорание в квартире произошло около 20 часов.

«По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка ушла в квартиру к 83-летней одинокой соседке. Через некоторое время из квартиры одинокой женщины раздался шум и туда проследовала 43-летняя дочь 77-летней пенсионерки. Неизвестный совершил тройное убийство, поджог квартиру и скрылся с места преступления», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступника.