Тирасполь, , 13:51 — REGNUM В Приднестровье в одной из воинских частей вооруженных сил республики военнослужащий по контракту при неосторожном обращении с оружием застрелил из автомата АК-74 сослуживца, который находился в караульном помещении. Об этом 12 апреля сообщается на Telegram-канале «Новости Приднестровья».

По данным журналистов, инцидент произошел накануне, 11 апреля, примерно в 13:50. По предварительной информации, военнослужащий осматривал автомат АК-74 с целью выявления патрона в патроннике и по неосторожности выстрелил из автоматического оружия. Пуля попала в голову военному, который находился в караульном помещении. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

Согласно информации, предоставленной министерством обороны республики, подозреваемого в совершении преступления задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, обстоятельства преступления выясняются.

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