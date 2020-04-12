Луганск, , 13:48 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики повредили 15 жилых домов на территории ЛНР, сообщили 12 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, населённые пункты Донецкий и Голубовское подверглись обстрелам ВСУ с применением вооружения БМП и крупнокалиберного пулемёта. Всего были выпущены 34 единицы боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили 14 жилых домов в Голубовском и один в посёлке Донецкий.

«Факт обстрела населенных пунктов задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады ВСУ и подчинённых ему военнослужащих», — рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в зону проведения карательной операции против Донбасса заявил, что после разведения сил на нескольких участках линии соприкосновения число обстрелов заметно снизилось.

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