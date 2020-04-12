Сухиничи, Калужская область, , 13:16 — REGNUM Тела двух женщин 88 и 30 лет были обнаружены после пожара в частном деревянном доме в селе Уруга Сухиничского района Калужской области, сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Частный дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Совместно со специалистами следователи провели осмотр места происшествия, установили предполагаемый очаг пожара. Опрошены очевидцы. В доме постоянно проживали пять человек, но на момент пожара в нём находились только потерпевшие.

В рамках проверки проводятся экспертизы, направленные на установление причины возгорания и причины смерти погибших.

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