Мурманск, , 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующий документ подписал глава района Александр Лихолат.

«До особого указания ограничить допуск граждан, в том числе въезд и выезд любыми транспортными средствами, на территорию с «ЧС», — говорится в документе. — Допуск на территорию с «ЧС», в том числе въезд (выезд) любых автотранспортных средств, включая автобусы (далее — автотранспортные средства), следующих по автомобильным дорогам, осуществляется через специально оборудованный контрольно-пропускной пункт (пост)».

Напомним, 7 апреля короанвирус был подтвержден у 22 работника «Новатэка». на объекте был введен карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области коронавирус подтвержден у 61 человека. Общее число зараженных составляет 118. Большая часть зараженных выявлена в Кольском районе, где и расположено село Междуречье.

Справка:

«Новатэк» строит в Мурманской области Центр крупнотоннажных морских сооружений. Проект предусматривает строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год.