Иркутск, , 11:57 — REGNUM Уголовное дело по факту побега пациентов из психиатрической больницы в Иркутске возбудил Следственный комитет РФ. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следователей, подозреваемые напали на медсестру и санитара, угрожая им физической расправой. Дело возбуждено по статье «Угроза убийством».

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что из Иркутской областной психиатрической больницы №1 сбежали шесть пациентов в возрасте от 18 до 28 лет. Они объявлены в розыск.

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