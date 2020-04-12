Самара, , 11:57 — REGNUM Рыбака, у которого порвалась лодка, спасли в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областной Поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, на пульт спасителям поступило сообщение о том, что рыбаку на острове Поджабный нужна их помощь.

Выехав на место происшествия, было установлено, что на озере у мужчины 1997 года рождения повредилась лодка ПВХ и начала тонуть. А поскольку в это время года озеро разлилось, то доплыть до берега на неисправной лодке стало невозможным.

Спасатели доставили пострадавшего с острова на левый берег реки Волга.

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