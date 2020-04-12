Самарканд, Узбекистан, , 11:42 — REGNUM Три человека погибли и еще четверо получили травмы в результате обрушения жилого дома в городе Каттакургане Самаркандской области Узбекистана, сообщили 12 апреля в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло после взрыва бытового газа в двухэтажном доме. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа на первом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Ташкенте погибли два человек и пострадали еще четверо в результате обрушения здания автосервиса. Авария произошла из-за взрыва газового баллона.

Читайте также: В Узбекистане взрыв в автосервисе унес жизни троих человек