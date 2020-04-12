Москва, , 11:22 — REGNUM 45% новых случаев коронавируса в Москве — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, сообщили 12 апреля в московском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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36% новых пациентов — это жители столицы в возрасте от 46 до 65 лет, 15,5%, — старше 65 лет, 3,5% — это дети. Всего за последние сутки в Москве обнаружено 1306 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Москве выявили 10 158 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в столице выздоровели 188 человек, умерли — 14 человек.

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