Днепропетровск, Украина, , 11:25 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила подпольный цех по производству антисептика, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что владелец двух компаний по производству косметики организовал незаконное производство в помещении спортивного клуба. По версии следствия, произведённый антисептик подозреваемый продавал через интернет-магазины и социальные сети. В качестве разрешения на производство антисептика он использовал разрешение на производство лосьона для волос.

В ходе обыска правоохранители изъяли 4 тыс. литров этилацетата, 1 тыс. литров готового продукта, производственное оборудование, пустую тару и этикетки. Эксперты пришли к выводу, что данным антисептиком можно обрабатывать поверхности и инструменты, но не руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ пресекло незаконное производство антисептиков в Киевской и Житомирской областях.

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