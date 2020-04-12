Ярославль, 12 апреля 2020, 10:52 — REGNUM В Ярославской области подтвердилось 14 диагнозов новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница
Ярославская инфекционная больница
«14 тестов на коронавирусную инфекцию подтвердились. Один из них — пациентки пульмонологии ярославской больницы №2, поэтому отделение останется закрытым на карантин. Накануне были выписаны 3 человека», — сообщил Дмитрий Миронов.

Таким образом число заболевших в регионе выросло более чем в два раза. Всего за время эпидемии диагноз подтвердился у 27 человек. Шесть человек выздоровело. 21 пациент (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве) находятся на лечении.

Еще 4 предварительных положительных теста пока не подтверждены.

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