Ярославль, 12 апреля 2020, 10:52 — REGNUM В Ярославской области подтвердилось 14 диагнозов новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Таким образом число заболевших в регионе выросло более чем в два раза. Всего за время эпидемии диагноз подтвердился у 27 человек. Шесть человек выздоровело. 21 пациент (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве) находятся на лечении.
Еще 4 предварительных положительных теста пока не подтверждены.
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