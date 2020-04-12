Ярославль, , 10:52 — REGNUM В Ярославской области подтвердилось 14 диагнозов новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

«14 тестов на коронавирусную инфекцию подтвердились. Один из них — пациентки пульмонологии ярославской больницы №2, поэтому отделение останется закрытым на карантин. Накануне были выписаны 3 человека», — сообщил Дмитрий Миронов.

Таким образом число заболевших в регионе выросло более чем в два раза. Всего за время эпидемии диагноз подтвердился у 27 человек. Шесть человек выздоровело. 21 пациент (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве) находятся на лечении.

Еще 4 предварительных положительных теста пока не подтверждены.

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