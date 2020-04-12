Найроби, , 10:54 — REGNUM В пятницу, 10 апреля, две женщины погибли в Кибре во время давки, образовавшейся в ходе распределения продуктов питания, которые были пожертвованы для жителей района. Об этом передает местный телеканал Citizen Tv со ссылкой .

Начальник полиции Кибры Эндрю Мусаиси заявил, что женщины скончались через несколько часов после того, как их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По сообщению врачей, женщины, которым было 30 лет, скончались от удушья, а также вследствие полученных внутренних травм. Кроме того, несколько человек получили травмы в давке.

Продукты питания, в очереди за которыми образовалась давка, пожертвовали члены благотворительной организации через офис заместителя комиссара округа. Пожертвование должно было защитить уязвимые семьи от голода после жестких мер, предпринятых правительством в борьбе с пандемией.

Большинству кенийцев было рекомендовано работать из дома, а с 7 часов вечера до 5 часов утра в Кении действует ежедневный комендантский час, который, как сообщается, сократил возможности для работы тех, кто живет в трущобах.

После произошедшей в пятницу трагедии в соцсетях возникло много вопросов о том, каким образом раздача продовольствия осуществлялась без учета социальной дистанции, отмечают репортеры.