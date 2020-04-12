Джакарта, , 10:40 — REGNUM Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии подтвердило семь извержений вулкана Анак-Кракатау за последние два дня, сообщает CNN Indonesia.

На основании полученных данных, зафиксировано извержение вулкана со столбом дыма, достигающим 200−500 метров. Продолжительность извержения составляла от 74 до 2284 секунд.

В субботу, 11 апреля, специалисты сообщили о четырех извержениях продолжительностью от 16 до 109 секунд с 06:00 до 12:00 по местному времени.

Известно, что вулкану присвоен второй уровень опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 2,4 произошло во время извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии.

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