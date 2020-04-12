Уфа, , 10:36 — REGNUM Водитель на автомобиле насмерть сбил пешехода в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 11 апреля в Мечетлинском районе. В д. Теляшево неустановленный водитель на автомобиле сбил 46-летнего мужчину и скрылся в места происшествия.

В результате аварии местный житель получил не совместимые с жизнью травмы и умер на месте ДТП.

Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. По словам задержанного 35-летнего водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поехал на автомобиле «Chevrolet Lanos» в магазин за алкогольной продукцией.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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