Соледар, ДНР, 12 апреля 2020, 10:01 — REGNUM За минувшие суки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 77 единиц боеприпасов, сообщили 12 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждения фасада и остекления получили два дома в посёлке Сигнальное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в посёлке Доломитное. В результате атаки дом сгорел, рассказал мэр Горловки Иван Приходько.
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