Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие суки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 77 единиц боеприпасов, сообщили 12 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Весёлое, Старомихайловка, Сигнальное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения фасада и остекления получили два дома в посёлке Сигнальное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в посёлке Доломитное. В результате атаки дом сгорел, рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

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