Ярославль, , 09:57 — REGNUM Двое туристов из Ярославской области не могут покинуть остров Занзибар в Индийском океане у побережья Африки. Об этом они сообщили корреспонденту ИА REGNUM через друзей в Ярославле.

Занзибар Pixabay.com

«Мы прилетели на остров 18.03. пакетным туром, билеты обратно были на 28.03. Рейс отменили, потому что Россия закрыла границы на въезд. Нам сказали, что ждать необходимо эвакуационного рейса. Консул собрал у нас миллион анкет и пропал. Всё отели, рестораны, магазины на острове закрылись, сезон закончился. Вся Европа своих туристов вывезла. Остались только русские и местные!», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Королькова.

По словам ярославцев, в таком же положении оказались около ста россиян на Занзибаре.

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