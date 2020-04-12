Ярославль,
12 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Двое туристов из Ярославской области не могут покинуть остров Занзибар в Индийском океане у побережья Африки. Об этом они сообщили корреспонденту ИА REGNUM через друзей в Ярославле.
«Мы прилетели на остров 18.03. пакетным туром, билеты обратно были на 28.03. Рейс отменили, потому что Россия закрыла границы на въезд. Нам сказали, что ждать необходимо эвакуационного рейса. Консул собрал у нас миллион анкет и пропал. Всё отели, рестораны, магазины на острове закрылись, сезон закончился. Вся Европа своих туристов вывезла. Остались только русские и местные!», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Королькова.
По словам ярославцев, в таком же положении оказались около ста россиян на Занзибаре.
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