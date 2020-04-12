Самара, , 09:53 — REGNUM Двух подростков подозревают в попытке угона автомобиля в Самаре. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел рано утром 11 апреля на Пятой просеке.

Сотрудники Росгвардии получили сведения о том, что неизвестные вскрыли автомашину ВАЗ-2104 и пытаются ее угнать.

Прибыв на место происшествия стражи порядка задержали двух молодых людей 2003 и 2005 годов рождения. Отмечается, что в это время парни уже сидели в салоне автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК.

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