Каракас, , 09:12 — REGNUM Эвакуация из США 133 граждан Венесуэлы осуществлена через Мексику. Об этом рассказал представитель внешнеполитического ведомства страны, передает TeleSUR.

Венесуэльцы из США, выехали в Мексику и вернулись домой гуманитарным рейсом государственной авиакомпании Венесуэлы Conviasa.

Американские власти не разрешили самолётам Венесуэлы забрать своих граждан непосредственно из США. Представитель МИД страны уточнили, что все эвакуированные были протестированы на заражение коронавирусом.

Как передавало 10 апреля ИА REGNUM, помощь Каракасу со стороны Пекина вызвала бы недовольство Вашингтона.

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