Москва, , 08:36 — REGNUM Москвичи не будут получать спецпропуск, чтобы посетить магазин по пути на дачу, а также на работу или с работы. Об этом информирует пресс-служба главы города и правительства столицы.

«Если по дороге с работы или на работу гражданам необходимо зайти в магазин, то дополнительный пропуск не нужен», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в случае если нужно зайти в магазин по пути с дачи или на дачу, то наличие ещё одного пропуска не понадобится.

Ранее глава города Собянин, на своем сайте сообщал о том, что пропуск для поездок в личных целях, выдаются на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить такой пропуск можно будет два раза в неделю.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, полиция будет останавливать автомобили и требовать предъявления электронного пропуска для передвижения по Москве.

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