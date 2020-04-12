Уфа, , 08:36 — REGNUM Два человека пострадали и 70 свиней погибли во время пожара в деревне в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в д. Кызыл-Яр Янаульского района поступило на пульт спасателям днем 11 апреля.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горят кирпичный гараж, сарай и навес. Кроме этого, объяты огнем были два автомобиля, трактор, а также поврежден комбайн «Енисей-1200».

Огнеборцы ликвидировали пожар. Хозяин дома 1973 года рождения получил ожог левой кисти и предплечья. Его сосед 1959 года рождения, который помогал бороться с огнем, получил ожоги кистей рук. Мужчины пострадали при самостоятельном тушении пожара. Врачи оказали им медицинскую помощь и отпустили домой, где они будут проходить амбулаторное лечение.

Сообщается, что при пожаре погибло 70 свиней. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.

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