Чернобыль, Украина, , 08:29 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара, сообщили 12 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

На территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств продолжает отдельными очагами гореть трава, камыш и лесная подстилка.

«К тушению привлечены 312 человек и 83 единицы техники… в том числе три самолёта и три вертолёта ГСЧС…» — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киевской области находится в пределах нормы — 0,011−0,013 мР/ч при допустимом значении 0,05 мР/ч.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. В ГСЧС рассказали, что тушение огня осложнено отсутствием специальных просек, болотистой местностью и резкими порывами ветра.

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По оценке и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерины Павловой, сумма ущерба уже составляет десятки миллионов гривен.

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