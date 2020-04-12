Барнаул, , 07:52 — REGNUM В Алтайском крае выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на 12 апреля общее число заражённых COVID-19 составляет 34 человека, в том числе 3 ребенка.

«Из числа этих заболевших два случая выявлены среди жителей Барнаула, по одному — в Первомайском и Крутихинском районах, а также Рубцовске. При этом два случая выявлены по контакту с ранее заболевшими при проведении эпидемиологического расследования», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что накануне из стационара в Барнауле выписан ещё один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первый случай заражения коронавирусам был выявлен в Алтайском крае после того, как 20 марта жительница Барнаула прибыла из Доминиканской республики.

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