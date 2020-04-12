Красноярск, 12 апреля 2020, 06:58 — REGNUM Пациенты наркологического диспансера в Красноярске эвакуированы из-за возгорания в помещении медучреждения. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Уточняется, что до прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 18 человек (2 сотрудника диспансера и 16 пациентов), они были переведены во второй отдельно стоящий корпус больницы.
Также сообщается, что площадь пожара составляет 250 кв. м. Для тушения возгорания было задействовано 32 человека личного состава и 12 единиц техники.