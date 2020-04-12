Москва, , 06:32 — REGNUM Сотрудники органов МВД будут останавливать автомобили и требовать предъявить электронного пропуска для движения по столице. Об этом рассказал «Интерфаксу» депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов.

Сообщается, что норма о нарушении режима повышенной готовности с помощью автомобиля, за которую положен штраф в пять тысяч рублей, в законодательстве Москвы была не активной. Со вступлением в силу нового указа главы города активизируются нормы движения на автомобиле и будут составлять протокол в случае их нарушения.

По его словам, сотрудники Росгвардии не могут оформлять протоколы о правонарушениях. Они могут осведомиться о передвижениях гражданина.

Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, водители такси в столице будут обязаны проверять наличие спецпропусков у пассажиров.

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