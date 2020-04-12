Белград, 12 апреля 2020, 06:10 — REGNUM Военные медики из России дезинфицировал 25 медучреждений в Белграде и близлежащий населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
В прошедшую субботу российскими ВС осуществлена обработка 13 медучреждении столицы страны, где проводится обследование пациентов на выявление коронавируса.
Всего военными РФ проведена оценка санитарно-эпидемиологической ситуации и оказана помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских объектов в 15 населенных пунктах.
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