Белград, , 06:10 — REGNUM Военные медики из России дезинфицировал 25 медучреждений в Белграде и близлежащий населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тысяч квадратных метров и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тысяч квадратных метров», — рассказали в оборонном ведомстве России.

В прошедшую субботу российскими ВС осуществлена обработка 13 медучреждении столицы страны, где проводится обследование пациентов на выявление коронавируса.

Всего военными РФ проведена оценка санитарно-эпидемиологической ситуации и оказана помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских объектов в 15 населенных пунктах.

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