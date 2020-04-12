Пекин, , 05:48 — REGNUM За минувшие сутки в Шанхае и в граничащей с РФ провинцией Хэйлунцзян у 72 граждан Китая, приехавших из России, зафиксировали заболевание COVID-19. Об этом говорят данным комитетов по вопросам здравоохранения Шанхая и Хэйлунцзян.

Сообщается, что коронавирус обнаружен у 51 гражданина, которые 10 апреля покинули Россию и прилетели в международный аэропорт Пудун. Так как у них были симптомы заболевания, их пометили в клинику, где им был поставлен соответствующий диагноз.

Населенный пункт России откуда заболевшие вылетели не сообщается.

В провинции Хэйлунцзян, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 21 гражданина Китая, прибывших из России. Уточняется, что обнаружено еще пять заболевших, которые также прилетели из РФ.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНР зафиксировано 97 «импортных» случаев COVID-19.

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