Петропавловск-Камчатский, , 05:31 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в подвале пятиэтажного жилого дома коммунального типа на улице 50 лет Октября в ночь на 12 апреля. По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили спящего мужчину возле горящих вещей. Пожарные вывели его из очага возгорания и передали медиков. Также спасатели эвакуировали жильцов первого этажа дома.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших и погибших не было. Были повреждены лишь вещи на площади в один квадратный метр.