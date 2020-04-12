Нью-Дели, , 05:16 — REGNUM В Индии цены на некоторые категории продуктов питания, кроме зерновых, увеличились почти в три раза. Об этом сообщает 10 апреля издание Hindustan Times.

Объявленный в Индии режим борьбы с коронавирусом стал причиной масштабного роста цен.

Сократилось прибытие аграрных товаров на рынки страны. Сокращение составило до 60% на некоторых рынках по сравнению с прошлым месяцем. Возросла цена перевозок. Карантин привел к сокращению рабочей силы, что также сказалось на цене товаров.

Карантинный режим в Индии был объявлен 25 марта.

Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, в стране число зафиксированных случаев коронавируса составило 7447, количество погибших — 239.

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