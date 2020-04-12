Акапулько, Мексика, 12 апреля 2020, 04:52 — REGNUM Пропавший 2 апреля журналист Виктор Фернандо Альварес Чавес найден мертвым в окрестностях мексиканского города Акапулько сотрудниками прокуратуры штата Герреро, 11 апреля сообщается на странице следственных органов Facebook.
Останки удалось идентифицировать с помощью судмедэкспертизы. Покойный руководил новостным сайтом Punto por Punto. Накануне исчезновения журналист получал угрозы в свой адрес со стороны членов местных преступных группировок.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в мексиканском штате Веракрус в своем автомобиле была застрелена журналистка Мария Элена Ферраль.
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